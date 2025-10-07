Версии исчезновения семьи под Красноярском: от золота до холода

В сводках о поисковой операции упоминались старые избушки, стоящие в тайге со времен золотоискателей. Но, насколько известно, сейчас золото в этом районе не ищут, и предположения относительно того, что путешественники, сбившись в тумане с тропы, набрели на каких-то черных копателей, не очень уместны. Во всяком случае, оснований для них вроде бы нет. За исключением «бесследного исчезновения».