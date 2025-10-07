Версии исчезновения семьи под Красноярском: от золота до холода

Больше недели прошло со дня исчезновения в сибирской тайге семьи Усольцевых из Железногорска Красноярского края. Поиски супругов с маленькой дочерью продолжаются. «РГ» собрала самые важные сведения относительно хронологии событий, версий случившегося, мнений экспертов и возможных прогнозов на исход спасательной операции.
Известно, что 28 сентября увлекающийся туризмом 64-летний предприниматель Сергей, его 48-летняя жена Ирина, работающая психологом и коучем, а также их пятилетняя дочь Арина отправились в поход из поселка Кутурчин Партизанского района в сторону Кутурчинского белогорья, намереваясь пройти до скалы Буратинка и через несколько часов вернуться.
На протяжении двух суток путешественники не выходили на связь с родственниками. Коллега женщины сообщила ее взрослому сыну от первого брака, что та не вышла на работу, и 30 сентября он заявил в правоохранительные органы об исчезновении семьи.
Последние известия.
По информации МЧС на утро вторника, 7 октября, в поисковой операции участвуют более 350 человек. Это полицейские (в том числе сотрудники уголовного розыска), спасатели, следователи-криминалисты СК, кинологи ГУФСИН, охотники, волонтеры из семи регионов Сибири, жители Партизанского района.
В поисках задействованы вертолеты, беспилотники, самолет «Аэропракт 32», мотопараплан, квадроциклы и автомобили повышенной проходимости. Правда, воздушную технику удается использовать не каждый день — иногда этому препятствует погода.
«Проверено 278 квадратных километров тайги, 398 километров лесных дорог и троп. Всего с нарастающим итогом обследовано всеми силами и средствами 3321 километр», — проинформировали сегодня в краевом главке МЧС.
В поисковый штаб доставлена передвижная станция мобильной связи, работающая со спутниковым сигналом. Она позволяет спасателям в любую погоду быстро обмениваться информацией.
Ближе к делу.
СК возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. Еще на прошлой неделе в Партизанский район отправились самые опытные следователи и криминалисты краевого главка. Работают там и сотрудники уголовного розыска регионального управления МВД.
Правоохранители обнаружили и осмотрели оставленный в поселке автомобиль пропавшей семьи. В нем найдены, в частности, кроссовки и сумочка Ирины Усольцевой, кукла ее дочери Арины.
Допрошены близкие родственники и коллеги пропавших, управляющий базой отдыха, местные жители и туристы — женщины, видевшие семью 28 сентября на подходе к горе Буратинка, то есть примерно у того места, которое было целью похода. Путешественникам оставалось лишь отправиться в обратный путь и пройти предположительно тем же маршрутом несколько километров. Но семья в поселок не вернулась.
В СК уточнили, что Сергей Усольцев интересовался у руководителя базы отдыха маршрутами к горам Буратинка и Мальвинка, планируя непродолжительный поход. По словам родственников, глава семьи имел туристические навыки, неплохо ориентировался в лесу и в горах, нередко ходил в дальние походы, участвовал в сплавах. «Имел, ходил, ориентировался»… Почему в прошедшем времени? Поиски и расследование продолжаются.
Золотой ключик и другие версии.
Отрабатывая одну из версий исчезновения семьи, следователи установили, что с 28 сентября ее члены не выезжали за пределы региона каким-либо общественным транспортом.
Наряду с прочими версиями сыщики не могут не проверять криминальный след. Коли уж в деле фигурируют Буратинка и Мальвинка (так называются скалы в окрестностях поселка Кутурчин), почему не быть здесь и некоему Карабасу, а может быть — и золотому ключику. Впрочем, пока в Следкоме не распространяются относительно каких-либо подробностей криминальной версии.
В сводках о поисковой операции упоминались старые избушки, стоящие в тайге со времен золотоискателей. Но, насколько известно, сейчас золото в этом районе не ищут, и предположения относительно того, что путешественники, сбившись в тумане с тропы, набрели на каких-то черных копателей, не очень уместны. Во всяком случае, оснований для них вроде бы нет. За исключением «бесследного исчезновения».
Среди официальных версий, рассматриваемых следователями, можно выделить три основных.
Согласно первой из них, семья заблудилась в тайге из-за сгустившегося в тот день тумана, когда температура воздуха опустилась ниже нуля. Практически нулевой была в те часы и видимость.
В СК не исключают, что Сергей Усольцев мог почувствовать себя плохо, и семья осталась в каком-нибудь таежном укрытии, ожидая спасателей.
Еще одна версия связана с обилием диких зверей в районе исчезновения туристов. Здесь водятся, например, кабаны и горные козлы. За время поисковой операции в окрестностях замечены несколько медведей и две стаи волков.
Главная опасность.
По мнению экспертов, опрошенных СМИ в связи с исчезновением семьи Усольцевых, главная опасность исходит, возможно, даже не от животных, а от погоды.
Супруги с дочерью, рассчитывавшие вернуться в поселок через 3 — 3,5 часа после выхода и не планировавшие долгих странствий, не запаслись теплой одеждой, вышли в путь налегке, хотя и с рюкзаками.
Между тем стоит повториться: погода испортилась, в районе похолодало, выпал снег, в один из дней поисков СК сообщал о приближении бури.
Специалист по выживанию в экстремальных условиях, спасатель Эдуард Халилов оценил шансы семьи с пятилетним ребенком на благополучный исход. По его мнению, глава семьи как турист со стажем должен был взять с собой палатку и спальные мешки, чтобы противостоять главной угрозе — холоду. Если супруги с дочерью смогли найти безопасное место, поставили палатку, собрали дрова для костра, тогда путешественники, возможно, до сих пор живы. При этом эксперт отмечает, что наиболее уязвима в сложившейся ситуации, конечно, дочь Усольцевых — пятилетняя Арина.
Ежедневно предоставляя суточную сводку о поисковой операции, сотрудники МЧС завершают свои сообщения словами «поиски продолжаются». Всем хочется верить в счастливый финал этой истории. В то же время многие понимают, что с каждым днем шансов остается все меньше, они тают быстрее, чем выпавший в районе исчезновения семьи первый снег.