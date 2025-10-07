Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске ищут мужчину, который расплачивался чужой банковской картой

Полицейские разместили видео подозреваемого в краже и просят жителей столицы помочь установить его личность и местонахождение.

Источник: Freepik

В Красноярске сотрудники полиции разыскивают мужчину, который расплачивался за покупки чужой банковской картой в торговых точках Советского района 20 августа. Со счета потерявшего карту было похищено порядка 7,5 тысяч рублей.

Следователи красноярской полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».

Подозреваемый в краже попал на камеру видеонаблюдения. Сотрудники полиции просят помочь найти мужчину и сообщить о его местонахождении, позвонив по телефону: +7 (999) 314−02−11 или 102.

Ранее житель Красноярского края снял с чужой просроченной карты 156 000 рублей.