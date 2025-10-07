В Красноярске ищут мужчину, который расплачивался чужой банковской картой

В Красноярске сотрудники полиции разыскивают мужчину, который расплачивался за покупки чужой банковской картой в торговых точках Советского района 20 августа. Со счета потерявшего карту было похищено порядка 7,5 тысяч рублей.
Следователи красноярской полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».
Подозреваемый в краже попал на камеру видеонаблюдения. Сотрудники полиции просят помочь найти мужчину и сообщить о его местонахождении, позвонив по телефону:
Ранее житель Красноярского края снял с чужой просроченной карты 156 000 рублей.