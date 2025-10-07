Ричмонд
Возбуждено уголовное дело после нападения на школьницу в автобусе

СКР возбудил уголовное дело о хулиганстве после избиения подростка в автобусе Находки.

Источник: Аргументы и факты

Следственный комитет России по Приморскому краю возбудил уголовное дело по факту хулиганства в общественном транспорте, в результате которого пострадала 15-летняя девочка. Инцидент произошел 10 сентября в автобусе маршрута № 2.

«Неизвестный мужчина совершил в отношении несовершеннолетней хулиганские действия и нанес ей телесные повреждения», — прокомментировала пресс-служба СУ СКР по Приморскому краю.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая мотивы нападавшего и тяжесть причиненного вреда здоровью подростка. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что неустановленный пока мужчина, выражая недовольство поведением девочки, не уступившей место пожилому человеку, нанес ей телесные повреждения, заламывая руки и попрыгав на ее коленях.