Возбуждено уголовное дело после нападения на школьницу в автобусе

Следственный комитет России по Приморскому краю возбудил уголовное дело по факту хулиганства в общественном транспорте, в результате которого пострадала 15-летняя девочка. Инцидент произошел 10 сентября в автобусе маршрута № 2.
«Неизвестный мужчина совершил в отношении несовершеннолетней хулиганские действия и нанес ей телесные повреждения», — прокомментировала пресс-служба СУ СКР по Приморскому краю.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая мотивы нападавшего и тяжесть причиненного вреда здоровью подростка. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, что неустановленный пока мужчина, выражая недовольство поведением девочки, не уступившей место пожилому человеку, нанес ей телесные повреждения, заламывая руки и попрыгав на ее коленях.