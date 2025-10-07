Силовики предотвратили теракт в синагоге Красноярска

Задержанные являются сторонниками запрещенной в России террористической организации и намеревались использовать самодельное взрывное устройство для осуществления теракта. Параллельно с этой операцией была предотвращена аналогичная атака в Пятигорске, что указывает на скоординированный характер планировавшихся действий.