Силовики предотвратили теракт в синагоге Красноярска

В настоящее время продолжаются следственные действия.

Источник: Сиб.фм

В Красноярске сотрудники ФСБ России предотвратили подготовку террористического акта в местной синагоге. По информации Центра общественных связей ФСБ, были задержаны двое выходцев из Центрально-Азиатского региона, планировавших взрыв в еврейском религиозном учреждении, пишет МК-Красноярск.

Задержанные являются сторонниками запрещенной в России террористической организации и намеревались использовать самодельное взрывное устройство для осуществления теракта. Параллельно с этой операцией была предотвращена аналогичная атака в Пятигорске, что указывает на скоординированный характер планировавшихся действий.

Это уже второй случай в этом месяце, когда в Красноярске задерживают подозреваемых в подготовке взрывов. Операция проводилась совместно с другими правоохранительными органами.

В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия для выяснения всех обстоятельств подготовки теракта и возможных сообщников задержанных. Ситуация в городе остается под контролем правоохранительных органов.

Ранее Сиб.фм писал, что УФСБ ликвидировало в Новосибирске украинскую нарколабораторию.