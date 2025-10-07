На 5 лет условно осужден экс-замминистра спорта Красноярского края

В январе 2023-го между КГАУ «Региональный центр спортивных сооружений», в управление которого был передан спортивно-зрелищный комплекс, и «СК Вавилон» был заключен еще один контракт стоимостью 9 млн руб. на техобслуживание «Платинум Арены». В период до октября того же года, согласно версии СКР, подрядчик направил ложные акты о якобы выполненных работах. Общая сумма хищения следствием оценивается более чем в 2,3 млн руб.