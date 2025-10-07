ДТП произошло на внутренней стороне 21-го километра МКАД, движение затруднено

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 21-м километре внутренней стороны Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом во вторник, 7 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.
Легковой автомобиль перевернулся после столкновения с грузовиком. На месте ДТП работают оперативные службы города.
— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено на двух полосах из пяти, выбирайте пути объезда, — написали в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
5 октября на внешней стороне 80-го километра МКАД случилась авария с участием нескольких автомобилей с последующим опрокидыванием одного из них.
Днем ранее в результате ДТП, которое произошло на внутренней стороне 35-го километра МКАД, движение было затруднено на 6,8 километра.