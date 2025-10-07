Ричмонд
Россиянин заблудился в лесу и умер в российском регионе

В Лужском районе Ленинградской области было обнаружено тело местного жителя, который заблудился в лесном массиве. Соответствующая информация появилась в издании «Фонтанка».

Трагический инцидент случился неподалеку от деревни Большие Сабицы. Точное время, когда мужчина направился в лес, установить не удалось. Уведомление о его исчезновении поступило в органы правопорядка лишь накануне в вечернее время.

Поисковые мероприятия проводились силами добровольцев и профессиональных спасателей из города Тосно. К несчастью, мужчина был найден уже бездыханным.

Уточняется, что специалисты оперативно эвакуировали тело из лесного массива и передали представителям следственных органов.

