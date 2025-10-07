Еще одна белоруска погибла от укуса насекомого

Милиционер, который находился недалеко, на служебном автомобиле оперативно доставил пострадавшую в больницу. Медики диагностировали отёк Квинке — опасное для жизни состояние — и сразу оказали экстренную помощь, после чего женщину перевели в реанимацию. Позже она написала благодарность спасшему ее сотруднику милиции.