Еще одна белоруска погибла от укуса насекомого

Муж пояснил, что супруга страдала аллергией на укусы насекомых. После происшествия она сразу приняла три таблетки противоаллергического препарата, но почувствовала резкое недомогание. Женщина пошла прилечь, однако уже через несколько минут потеряла сознание. Приехавшие медики констатировали смерть.
Судебно-медицинская экспертиза установила: укус спровоцировал молниеносное развитие отека Квинке — лицо, шея и дыхательные пути женщины опухли настолько, что просвет гортани сузился до критического уровня. Это привело к удушью.
Еще два белоруса умерли от укуса насекомых этим летом. Причиной смертей стал анафилактический шок.
В Пинском районе 51-летний мужчина зашел в дом и успел сказать жене, что во дворе его ужалил шершень. После этого потерял сознание. Прибывшие медики констатировали смерть.
Еще один случай произошел в Ивацевичском районе. 67-летний житель Пинска приехал забрать племянника. Пчела ужалила пенсионера в руку. Мужчина достал жало, но вскоре почувствовал сильную боль. Дойдя до машины, он упал. Спасти пострадавшего не удалось.
Брестчанка проглотила осу и начала задыхаться
В июле женщина пила газировку и случайно проглотила насекомое. После чего началась сильная аллергическая реакция — дыхание затруднилось и состояние быстро ухудшалось.
Милиционер, который находился недалеко, на служебном автомобиле оперативно доставил пострадавшую в больницу. Медики диагностировали отёк Квинке — опасное для жизни состояние — и сразу оказали экстренную помощь, после чего женщину перевели в реанимацию. Позже она написала благодарность спасшему ее сотруднику милиции.