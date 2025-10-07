В Заельцовском районе Новосибирска за день произошло два ДТП

В Заельцовском районе Новосибирска зарегистрированы два ДТП из-за невнимательности водителей. Об этом сообщили в Telegram-канале ГКУ НСО ЦОДД.
Первое столкновение зафиксировали детекторы транспорта ГКУ НСО ЦОДД на Мочищенском шоссе. Причиной стало несоблюдение дистанции при относительно свободном движении транспорта. Второе ДТП произошло на улице Жуковского — столкновение случилось из-за недостаточной бдительности при перестроении.
Водителям напоминают: дорога — зона повышенной опасности, и важно сохранять концентрацию внимания вне зависимости от скорости и плотности движения.