В Заельцовском районе Новосибирска за день произошло два ДТП

Они случились из-за невнимательности водителей.

Источник: Без источника

В Заельцовском районе Новосибирска зарегистрированы два ДТП из-за невнимательности водителей. Об этом сообщили в Telegram-канале ГКУ НСО ЦОДД.

Первое столкновение зафиксировали детекторы транспорта ГКУ НСО ЦОДД на Мочищенском шоссе. Причиной стало несоблюдение дистанции при относительно свободном движении транспорта. Второе ДТП произошло на улице Жуковского — столкновение случилось из-за недостаточной бдительности при перестроении.

Водителям напоминают: дорога — зона повышенной опасности, и важно сохранять концентрацию внимания вне зависимости от скорости и плотности движения.