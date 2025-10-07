Врач «скорой» нес на себе пациента шесть этажей в Хабаровске

«У меня был сильный ожог, я не мог встать с кровати. Вызвал бригаду скорой помощи. Приехала замечательная команда, отношение которой меня поразило. Девушка-фельдшер была очень обходительной и заботливой. А то, что сделал врач, произвело на меня особое впечатление. Мы не смогли найти помощника для транспортировки меня в машину, и врач вынес меня с шестого этажа на спине. Я был поражен и восхищен тем, что среди нас есть такие люди», — рассказал спасенный мужчина.