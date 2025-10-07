Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач «скорой» нес на себе пациента шесть этажей в Хабаровске

Врач анестезиолог-реаниматолог Владимир Скубко работает на скорой помощи более 22 лет, из них 11 — на Кировской подстанции.

Он спасал жизни не раз, а однажды ему даже пришлось самостоятельно спускать мужчину с ожогом ног с верхнего этажа для экстренной госпитализации.

«У меня был сильный ожог, я не мог встать с кровати. Вызвал бригаду скорой помощи. Приехала замечательная команда, отношение которой меня поразило. Девушка-фельдшер была очень обходительной и заботливой. А то, что сделал врач, произвело на меня особое впечатление. Мы не смогли найти помощника для транспортировки меня в машину, и врач вынес меня с шестого этажа на спине. Я был поражен и восхищен тем, что среди нас есть такие люди», — рассказал спасенный мужчина.

В краевом Минздраве отметили, с приходом осени увеличилось количество обращений в скорую помощь. Всего же за 9 месяцев 2025 года Станция скорой медицинской помощи Хабаровска приняла 46 783 вызовов.