Президенту «Бенфики» грозит тюрьма за сделку с российским клубом

Президент португальского футбольного клуба «Бенфика» Руй Кошта вызван в суд в качестве ответчика в связи с получением денежного перевода от российского «Локомотива» на сумму 76 тысяч евро. Как сообщает CNN Portugal, эти средства являлись частью расчета за трансфер аргентинского футболиста Хермана Конти в российский клуб в 2023 году. Данная транзакция была расценена как нарушение европейского санкционного законодательства, запрещающего финансовые операции с организациями, связанными с Россией.