Президенту «Бенфики» грозит тюрьма за сделку с российским клубом

Президент португальского футбольного клуба «Бенфика» Руй Кошта вызван в суд в качестве ответчика в связи с получением денежного перевода от российского «Локомотива» на сумму 76 тысяч евро.

Президент португальского футбольного клуба «Бенфика» Руй Кошта вызван в суд в качестве ответчика в связи с получением денежного перевода от российского «Локомотива» на сумму 76 тысяч евро. Как сообщает CNN Portugal, эти средства являлись частью расчета за трансфер аргентинского футболиста Хермана Конти в российский клуб в 2023 году. Данная транзакция была расценена как нарушение европейского санкционного законодательства, запрещающего финансовые операции с организациями, связанными с Россией.

Кошта должен был дать показания в суде еще в июле прошлого года, но получил отсрочку. Согласно португальскому законодательству, нарушение международных санкций предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от одного до пяти лет. По информации телеканала, прокуратура намерена ходатайствовать о временном приостановлении дела после уплаты штрафа.

Напомним, что переход Конти в «Локомотив» состоялся в январе 2023 года при общей сумме трансфера 2 миллиона евро. В августе того же года игрок был отдан в аренду аргентинскому «Колону», а впоследствии его права полностью выкупил другой аргентинский клуб — «Расинг» из Авельянеды.

