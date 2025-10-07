Омского участкового, усмирявшего отца-дебошира, проверит полиция

В среду, 1 октября, в дежурную часть отдела полиции поступило заявление от местной жительницы об агрессивном поведении сожителя и угрозах с его стороны. По вызову быстро прибыл старший участковый уполномоченный полиции, который обслуживает территорию, где проживает заявительница.