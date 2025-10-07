Ричмонд
Омского участкового, усмирявшего отца-дебошира, проверит полиция

Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Источник: Om1 Омск

Сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Омской области выявили случай возможного превышения должностных полномочий старшим участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Любинскому району.

В среду, 1 октября, в дежурную часть отдела полиции поступило заявление от местной жительницы об агрессивном поведении сожителя и угрозах с его стороны. По вызову быстро прибыл старший участковый уполномоченный полиции, который обслуживает территорию, где проживает заявительница.

Предварительно установлено, что мужчина приехал на встречу с общим ребёнком пьяным и не в первый раз провоцировал конфликт.

Дебошир оказал активное сопротивление, не исполнил законные требования полицейского, попытался нанести телесные повреждения стражу порядка и скрыться. В ответ на противоправные действия сотрудник полиции был вынужден применить физическую силу для пресечения нарушений.

Действия старшего участкового уполномоченного полиции оценят в рамках служебной проверки, назначенной по указанию начальника УМВД России по Омской области.