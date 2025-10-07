Роспотребнадзор проверил воздух после крупного пожара в Чайковском

Утром 7 ноября краевой Роспотребнадзор сообщил, что по случаю пожара кровли на предприятии ООО «Чайковский пластик» был проведен лабораторный мониторинг качества атмосферного воздуха и радиационного фона на границе с ближайшей жилой зоной.