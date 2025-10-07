Ричмонд
Роспотребнадзор проверил воздух после крупного пожара в Чайковском

ЧП произошло в компании по производству пластика.

Источник: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Вечером 6 октября на крупном предприятии по производству пластика в Чайковском городском округе произошел пожар.

По информации МЧС России по Пермскому краю, горела кровля на площади 100 м². Предварительной причиной возгорания стала неисправность вентиляции.

Утром 7 ноября краевой Роспотребнадзор сообщил, что по случаю пожара кровли на предприятии ООО «Чайковский пластик» был проведен лабораторный мониторинг качества атмосферного воздуха и радиационного фона на границе с ближайшей жилой зоной.

— Качество атмосферного воздуха соответствует СанПиН, воздух безопасен для людей. Радиационных аномалий на указанной территории не выявлено, — сообщили специалисты Управления Роспотребнадзора на своем официальном сайте.

Жалоб на качество атмосферного воздуха от местных жителей специалистам не поступало.