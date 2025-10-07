Стало известно о новой схеме телефонного мошенничества с ключами от домофонов

Гаврилов уточнил, что основными жертвами преимущественно становятся пенсионеры и проживающие в домах старого фонда. Он акцентировал, что представители управляющих компаний или подрядчиков никогда не запрашивают SMS-коды и не осуществляют раздачу ключей в уличных условиях, поскольку все работы проводятся официально при обязательном уведомлении жильцов.