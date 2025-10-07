Стало известно о новой схеме телефонного мошенничества с ключами от домофонов

В российских регионах наблюдается всплеск телефонного мошенничества, при котором злоумышленники, представляясь сотрудниками обслуживающих домофоны организаций, предлагают жильцам оформить резервирование новых ключей. Соответствующее заявление сделал председатель думского комитета по собственности и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
Депутат проинформировал «РИА Новости» о распространении нового способа обмана, искусно маскирующегося под обслуживание домофонов. По словам парламентария, схема отличается продуманностью: звонящий авторитетным тоном сообщает о плановой замене ключей, согласовывает временные рамки и апеллирует к договору с управляющей организацией, иногда даже называя персональные данные абонента.
На следующем этапе пострадавшего убеждают сообщить код из текстового сообщения, якобы необходимый для получения талона на ключ. В действительности же этот одноразовый пароль предназначен для авторизации на портале «Госуслуги». Его передача открывает мошенникам доступ к персональной информации, банковским приложениям и возможностям оформления кредитных продуктов.
Гаврилов уточнил, что основными жертвами преимущественно становятся пенсионеры и проживающие в домах старого фонда. Он акцентировал, что представители управляющих компаний или подрядчиков никогда не запрашивают SMS-коды и не осуществляют раздачу ключей в уличных условиях, поскольку все работы проводятся официально при обязательном уведомлении жильцов.
При случайной передаче кода рекомендуется безотлагательно восстановить доступ к учетной записи «Госуслуг» через официальный портал или МФЦ, обновить пароль, провести аудит совершенных операций и поставить в известность банковское учреждение. Также необходимо обратиться в правоохранительные органы с фиксацией времени звонка и телефонного номера злоумышленников. Своевременное информирование о подобных случаях значительно повышает шансы на пресечение противоправной деятельности, подчеркнул парламентарий.
