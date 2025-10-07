Полицейские выясняют, могла ли семья Усольцевых свернуть с маршрута

Сотрудники полиции выясняют, могла семья Усольцевых свернуть с маршрута.
Как рассказал krsk.aif.ru руководитель пресс-службы ГУ МВД по Красноярскому краю Владимир Юрченко, полицейские работают по двум направлениям.
Принимают участие в поисках в районе поселков Кутурчин и Белогорье, где пропала семья.
«Оперативники уголовного розыска выясняют всех свидетелей, которые видели или могли видеть уход семьи в сторону гор Мальвинка и Буратинки. А также, могли Усольцевы пойти в другую сторону. Если есть свидетели, просим их откликнуться и обратиться в полицию по телефону 02. От этого зависит ясная картина маршрута и нахождение пропавших на маршруте», — говорит Владимир Юрченко.
Накануне к местам поисков привезли мобильную вышку сотовой связи, которая может помочь спасателям и поисковикам. Сигнал сотового теряется в местах поиска. Специалисты уже отследили телефоны пропавшей семьи по биллингу их мобильных телефонов. Связь с ними была потеряна на третий день их похода.