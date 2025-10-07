Полицейские выясняют, могла ли семья Усольцевых свернуть с маршрута

«Оперативники уголовного розыска выясняют всех свидетелей, которые видели или могли видеть уход семьи в сторону гор Мальвинка и Буратинки. А также, могли Усольцевы пойти в другую сторону. Если есть свидетели, просим их откликнуться и обратиться в полицию по телефону 02. От этого зависит ясная картина маршрута и нахождение пропавших на маршруте», — говорит Владимир Юрченко.