Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге сгорела шиномонтажная мастерская

Пожар в шиномонтажке на улице Орденоносцев потушен.

Источник: ГУ МЧС России по Свердловской области

Пожарные Екатеринбурга потушили горящую шиномонтажную мастерскую на улице Орденоносцев. Сообщение о возгорании поступило сегодня утром, и на место сразу выехала бригада спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Прибыв на вызов, пожарные обнаружили, что огонь охватил здание, где размещались шиномонтажка и автомойка. Общая площадь пожара достигла 200 квадратных метров. Пожарным понадобилось менее часа, чтобы полностью ликвидировать пламя.

В момент происшествия в помещении никого не было, что позволило избежать травм. В тушении были задействованы 15 сотрудников МЧС и пять единиц специальной техники.