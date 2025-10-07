В Екатеринбурге сгорела шиномонтажная мастерская

Пожарные Екатеринбурга потушили горящую шиномонтажную мастерскую на улице Орденоносцев. Сообщение о возгорании поступило сегодня утром, и на место сразу выехала бригада спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Прибыв на вызов, пожарные обнаружили, что огонь охватил здание, где размещались шиномонтажка и автомойка. Общая площадь пожара достигла 200 квадратных метров. Пожарным понадобилось менее часа, чтобы полностью ликвидировать пламя.
В момент происшествия в помещении никого не было, что позволило избежать травм. В тушении были задействованы 15 сотрудников МЧС и пять единиц специальной техники.