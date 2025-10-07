Пьяный житель Кобрина угрожал подросткам пневматическим пистолетом — возбуждено уголовное дело

Кобринским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства особо злостного хулиганства. По данным следствия, вечером 4 октября в Кобрине выпивший 22-летний местный житель подошел к двум 14-летним подросткам, демонстрировавшим друг другу элементы борьбы, и стал требовать применить приемы к нему. Столкнувшись с отказом, подозреваемый приставил к голове одного из школьников пневматический пистолет. Для подтверждения серьезности намерений он произвел выстрел в сторону, а затем ударил ногой второго подростка, пытаясь спровоцировать конфликт. Однако подростки не поддались на провокации и убежали.