Пьяный житель Кобрина угрожал подросткам пневматическим пистолетом — возбуждено уголовное дело

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный житель Кобрина угрожал подросткам пневматическим пистолетом — возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Источник: СК

Кобринским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства особо злостного хулиганства. По данным следствия, вечером 4 октября в Кобрине выпивший 22-летний местный житель подошел к двум 14-летним подросткам, демонстрировавшим друг другу элементы борьбы, и стал требовать применить приемы к нему. Столкнувшись с отказом, подозреваемый приставил к голове одного из школьников пневматический пистолет. Для подтверждения серьезности намерений он произвел выстрел в сторону, а затем ударил ногой второго подростка, пытаясь спровоцировать конфликт. Однако подростки не поддались на провокации и убежали.

О случившемся они сообщили родителям, которые обратились в правоохранительные органы. Вскоре подозреваемого задержали сотрудники милиции. В ходе личного обыска изъяты пневматический пистолет и пули.

Кобринским районным отделом Следственного комитета в отношении 22-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 339 (особо злостное хулиганство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. С его участием проводятся следственные действия.