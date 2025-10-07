Две девочки найдены мертвыми на крыше поезда в метро Нью-Йорка

Две девочки, 12-летняя Земфира Мухтарова и 13-летняя Эбба Морина, найдены мертвыми на крыше поезда в метро Нью-Йорка, они трагически погибли, поддавшись вирусному тренду в социальных сетях — «серфингу в метро», пишет New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«Ей было 12 лет, и она должна была отпраздновать свой 13-й день рождения всего через 2 недели, полная жизни, и ее забрали у нас слишком рано инцидент, как мы считаем, был несчастным случаем в метро», — заявил изданию отец одной из девочек.
По словам источника газеты в экстренных службах, за последние два года в США погибли 15 подростков, которые катались на крышах поездов.
«Две девочки погибли, потому что они почему-то думали, что езда вне поезда метро была приемлемой игрой. Родители, учителя и друзья должны ясно дать понять: забраться на крышу вагона метро — это не “серфинг”, а самоубийство», — заявил глава метро Деметриус Кричлоу.
Автор материала подчеркивает, что с 2023 года полиция в США использует беспилотники, чтобы специально отслеживать детей, которые решили устроить «серфинг» на поезде. В 2024 году они арестовала 229 человек, пытавшихся проехать на крыше состава.