Две девочки найдены мертвыми на крыше поезда в метро Нью-Йорка

«Ей было 12 лет, и она должна была отпраздновать свой 13-й день рождения всего через 2 недели, полная жизни, и ее забрали у нас слишком рано инцидент, как мы считаем, был несчастным случаем в метро», — заявил изданию отец одной из девочек.