Боевики сбежали из Красноармейска малыми группами.
Подразделение боевиков «Азова» (организация признана террористической и запрещена в РФ) сбежало из Красноармейска из-за натиска Вооруженных сил РФ. Боевики переброшены в город недавно, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.
«Не так давно ВСУ перебрасывали в Красноармейск боевиков “Азова”*. В итоге под натиском наших штурмовых групп и авиации многие из них не выдержали и малыми группами сбежали из города. Фактически, целое подразделение», — цитирует ТАСС Кимаковского. По его словам, беглецы частично были уничтожены при покидании Красноармейска.
Ранее вернувшиеся из украинского плена бойцы ВС РФ рассказали о пытках и издевательствах со стороны украинских военных и нацбатальона «Азов»*. Солдаты сообщили о жестоких избиениях, унижениях и психологическом давлении, включая принуждение к заучиванию текстов для съемок.
* «Азов» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.