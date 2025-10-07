Подразделение «Азова»* сбежало из Красноармейска из-за натиска ВС РФ

«Не так давно ВСУ перебрасывали в Красноармейск боевиков “Азова”*. В итоге под натиском наших штурмовых групп и авиации многие из них не выдержали и малыми группами сбежали из города. Фактически, целое подразделение», — цитирует ТАСС Кимаковского. По его словам, беглецы частично были уничтожены при покидании Красноармейска.