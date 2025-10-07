Ричмонд
Подозреваемый в убийстве возле станции Волоколамская МЦД-2 сдался полиции

Подозреваемый в убийстве мужчины возле станции Волоколамская второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) сдался полиции. Об этом во вторник, 7 октября, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

— После совершения преступления гражданин 2003 года рождения пытался скрыться от правоохранительных органов, покинув территорию Москвы и Московской области, однако впоследствии он принял решение добровольно явиться в отдел полиции в Туле, — рассказали в ведомстве.

На данный момент сотрудники полиции из района Митино вместе с коллегами из Северо-Западного округа доставляют преступника в Москву, чтобы передать его следственным органам и привлечь к ответственности, передает агентство городских новостей «Москва».

Инцидент произошел 6 октября около 16:45. Около станции Волоколамская МЦД-2 произошел конфликт между двумя мужчинами, один из которых убил другого ударом ножа в шею.

Ранее женщина получила ножевые ранения в результате спора с мужчиной. Конфликт между людьми произошел на Ленинградском шоссе в Москве. Неравнодушные люди вызывали скорую, которая забрала женщину в больницу.