В Калифорнии потерпел крушение медицинский вертолет

В американском Сакраменто (штат Калифорния) потерпел крушение медицинский вертолет, в результате чего как минимум три человека получили серьезные травмы, информирует телеканал CBS со ссылкой на местные власти.
Уточняется, что чиновники проводят расследование «после крушения вертолета на автомагистрали».
«На борту находились три члена экипажа — пилот, фельдшер и медсестра. Все они были доставлены в местные больницы с тяжелыми травмами. Два члена экипажа находились на дороге, а один из них оказался зажат под вертолетом. На шоссе не было ни одного пострадавшего», — говорится в сообщении канала.
Направлялось судно в медучреждение или из него, пока не известно, отмечает СМИ.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае совершил жесткую посадку самолет Ан-2, из-за чего погибли два пилота.