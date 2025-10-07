ВСУ вторые сутки подряд целятся в завод в Дзержинске — в воздушную атаку бросили 30 дронов

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Обломки уничтоженных дронов повредили несколько зданий, хозяйственных построек и автомобилей. Один из фрагментов упал на территорию промышленного предприятия, однако значимого ущерба его инфраструктуре не зафиксировано. Глава региона отметил, что все необходимые работы по оценке и ликвидации последствий атаки уже ведутся.