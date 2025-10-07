В Реже заведующая детсадом осуждена за мошенничество с деньгами сотрудников

Бывшая заведующая детским садом «Журавлик» в Реже осуждена за мошенничество. Суд доказал, что Светлана Кукарцева в течение четырёх лет забирала у сотрудников часть их зарплаты. Об этом сообщили в Свердловском областном суде.
Под видом сборов на нужды детского сада она получала от работников деньги, включая премиальные выплаты. Всего она забрала у сотрудников более 287 тысяч рублей.
В суде Кукарцева пыталась оправдаться, говоря, что все деньги потратила на ремонт и покупки для детского сада: краски, канцтовары, канализационные трубы. Но она не смогла предоставить никаких документов, подтверждающих эти траты.
— Режевской городской суд признал Кукарцеву виновной по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», — уточнили в областном суде.
Показания пяти сотрудников, которые пожаловались на заведующую, суд счёл правдивыми. В результате Кукарцеву приговорили к двум годам условно с испытательным сроком в один год.