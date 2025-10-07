Ричмонд
В Реже заведующая детсадом осуждена за мошенничество с деньгами сотрудников

Суд в Свердловской области признал заведующую детсада виновной в хищении 287 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Бывшая заведующая детским садом «Журавлик» в Реже осуждена за мошенничество. Суд доказал, что Светлана Кукарцева в течение четырёх лет забирала у сотрудников часть их зарплаты. Об этом сообщили в Свердловском областном суде.

Под видом сборов на нужды детского сада она получала от работников деньги, включая премиальные выплаты. Всего она забрала у сотрудников более 287 тысяч рублей.

В суде Кукарцева пыталась оправдаться, говоря, что все деньги потратила на ремонт и покупки для детского сада: краски, канцтовары, канализационные трубы. Но она не смогла предоставить никаких документов, подтверждающих эти траты.

— Режевской городской суд признал Кукарцеву виновной по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», — уточнили в областном суде.

Показания пяти сотрудников, которые пожаловались на заведующую, суд счёл правдивыми. В результате Кукарцеву приговорили к двум годам условно с испытательным сроком в один год.