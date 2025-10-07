Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

73-летний водитель погиб в ДТП в Слюдянском районе

В больницу доставили женщину, которая была за рулем кроссовера и двоих детей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Слюдянском районе на 182 километре федеральной трассы произошло смертельной ДТП. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, водитель «Тойоты Платц» не убедился в отсутствии помех при повороте налево и столкнулся с автомобилем «Хавал», который двигался навстречу в направлении Улан-Удэ.

— В результате столкновения 73-летний водитель малолитражки погиб на месте, — уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции.

В городскую больницу госпитализировали женщину, которая была за рулем китайского кроссовера и двоих детей, которые были в салоне в момент аварии.

На месте аварии находятся сотрудники ГИБДД и следователи. По факту происшествия проводится расследование. Правоохранители организовали на участке реверсивное движение.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что 65-летняя женщина пострадала на остановке в результате ДТП на Софьи Перовской в Иркутске.