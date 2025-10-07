73-летний водитель погиб в ДТП в Слюдянском районе

В Слюдянском районе на 182 километре федеральной трассы произошло смертельной ДТП. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, водитель «Тойоты Платц» не убедился в отсутствии помех при повороте налево и столкнулся с автомобилем «Хавал», который двигался навстречу в направлении Улан-Удэ.