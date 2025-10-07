73-летний водитель погиб в ДТП в Слюдянском районе

В Слюдянском районе на 182 километре федеральной трассы произошло смертельной ДТП. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, водитель «Тойоты Платц» не убедился в отсутствии помех при повороте налево и столкнулся с автомобилем «Хавал», который двигался навстречу в направлении Улан-Удэ.
— В результате столкновения 73-летний водитель малолитражки погиб на месте, — уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции.
В городскую больницу госпитализировали женщину, которая была за рулем китайского кроссовера и двоих детей, которые были в салоне в момент аварии.
На месте аварии находятся сотрудники ГИБДД и следователи. По факту происшествия проводится расследование. Правоохранители организовали на участке реверсивное движение.
