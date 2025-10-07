В Подмосковье задержали мужчину, обвиняемого в призывах к терроризму

В квартире обвиняемого провели обыск. Сотрудники изъяли технику и предметы, которые помогут в расследовании. Также назначена лингвистическая экспертиза для анализа материалов. На допросе мужчина полностью признал свою вину. Суд по ходатайству следствия решил заключить его под стражу. Сейчас следователи продолжают собирать доказательства.