В Подмосковье задержали мужчину, обвиняемого в призывах к терроризму

В Подмосковье правоохранительные органы расследуют уголовное дело против 40-летнего жителя Подольска. Его обвиняют в публичных призывах к террористической деятельности и пропаганде терроризма через интернет. Об этом сообщила KP.RU представитель СК Росссии по региону Ольга Врадий.
По информации следствия, мужчина размещал в мессенджере Telegram, в каналах, поддерживающих Украину, материалы, которые содержали призывы к террористическим действиям на территории России. Эти каналы были открыты для широкой аудитории.
Нарушение выявили благодаря совместным усилиям следователей Следственного комитета по Московской области и оперативников правоохранительных органов.
В квартире обвиняемого провели обыск. Сотрудники изъяли технику и предметы, которые помогут в расследовании. Также назначена лингвистическая экспертиза для анализа материалов. На допросе мужчина полностью признал свою вину. Суд по ходатайству следствия решил заключить его под стражу. Сейчас следователи продолжают собирать доказательства.
Ранее стало известно о задержании сразу нескольких обвиняемых в призывах к терроризму в разных регионах России. Правонарушителей удалось выявить в Челябинской, Оренбургской, Брянской областях и Республике Башкортостан.