Два человека задержаны на юге Москвы за нанесение граффити с рекламой наркотиков

— Впервые в Москве удалось не только закрасить противоправные надписи, но и найти тех, кто их оставлял. Это стало возможным благодаря новой схеме работы, которую тестируют в Южном округе. На Пролетарском проспекте и улице Кантемировской дружинники выявили 17 домов с надписями, рекламирующими наркотики, — рассказали в ведомстве.