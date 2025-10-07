Два человека задержаны на юге Москвы за нанесение граффити с рекламой наркотиков

Два человека задержаны на юге столицы за нанесение на стены зданий граффити с рекламой наркотических средств. Об этом во вторник, 7 октября, сообщили в пресс-службе ГКУ «Московская безопасность».
— Впервые в Москве удалось не только закрасить противоправные надписи, но и найти тех, кто их оставлял. Это стало возможным благодаря новой схеме работы, которую тестируют в Южном округе. На Пролетарском проспекте и улице Кантемировской дружинники выявили 17 домов с надписями, рекламирующими наркотики, — рассказали в ведомстве.
Уточняется, что команда провела обход, пообщалась с местными жителями и узнала, когда появляются нарушители. Собранные данные передали в полицию. Вскоре были задержаны два человека, подозреваемые в размещении рекламы. Им грозят штрафы за пропаганду наркотиков. На данный момент все указанные граффити закрашены, передает агентство городских новостей «Москва».
В прошлом году директор Московского дома общественных организаций Алексей Лисовенко вместе с жителями Ярославского района и представителями некоммерческих организаций, специализирующихся на борьбе с наркотиками, поддержке наркозависимых и их семей, провели рейд. В ходе мероприятия общественники выявили и закрасили на фасадах домов трафареты с указанием сайтов по продаже наркотических веществ.