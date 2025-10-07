Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленинском районе Крыма будут взрывать боеприпасы

Работы по утилизации боеприпасов пройдут на Багеровском полигоне.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 7 октября, в Ленинском районе Крыма будут проводиться работы по уничтожению боеприпасов, предупредили в администрации района.

Саперные работы по подрыву взрывоопасных предметов времен, сохранившихся со времен Великой Отечественной войны, запланированы на вторую половину дня и будут проводиться в Багеровском сельском поселении, юго-западнее поселка Багерово, на Багеровском полигоне.

Власти призывают местных жителей не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории в целях безопасности.