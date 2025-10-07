В Ленинском районе Крыма будут взрывать боеприпасы

Саперные работы по подрыву взрывоопасных предметов времен, сохранившихся со времен Великой Отечественной войны, запланированы на вторую половину дня и будут проводиться в Багеровском сельском поселении, юго-западнее поселка Багерово, на Багеровском полигоне.