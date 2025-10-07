В Ленинском районе Крыма будут взрывать боеприпасы

Сегодня, 7 октября, в Ленинском районе Крыма будут проводиться работы по уничтожению боеприпасов, предупредили в администрации района.
Саперные работы по подрыву взрывоопасных предметов времен, сохранившихся со времен Великой Отечественной войны, запланированы на вторую половину дня и будут проводиться в Багеровском сельском поселении, юго-западнее поселка Багерово, на Багеровском полигоне.
Власти призывают местных жителей не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории в целях безопасности.