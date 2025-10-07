В Ангарске телефонный мошенник похитил у пенсионерок около 500 тысяч рублей

В Ангарске телефонный мошенник похитил у четырех пенсионерок около 500 тысяч рублей. В полицию с заявлением обратилась одна из пострадавших и рассказала, что ей позвонил лже-следователь. Он сообщил ей, что ее внучка якобы виновата в ДТП, в котором есть пострадавшие. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД России по региону.