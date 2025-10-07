Ричмонд
В Ангарске телефонный мошенник похитил у пенсионерок около 500 тысяч рублей

Аферист представился следователем и попросил бабушку передать курьеру 300 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске телефонный мошенник похитил у четырех пенсионерок около 500 тысяч рублей. В полицию с заявлением обратилась одна из пострадавших и рассказала, что ей позвонил лже-следователь. Он сообщил ей, что ее внучка якобы виновата в ДТП, в котором есть пострадавшие. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД России по региону.

— Чтобы избежать проблем для родственницы, собеседник попросил бабушку передать курьеру 300 тысяч рублей, — уточнили в пресс-службе полиции.

Сибирячку обманом заставили собрать все свои деньги в сверток и положить в сумку. Ее она передала прибывшему к ней домой «курьеру». Таким же способом были обмануты еще две женщины из Ангарска и одна из Иркутска.

Оперативники выяснили, кто совершил преступления, и задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний житель Усольского района. Он признал свою вину и сказал, что нашел эту «подработку» в группе в мессенджере.