В Волгограде иномарка сбила 10-летнего велосипедиста на пешеходном переходе

Авария случилась в Ворошиловском районе.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Вечером в понедельник, 6 октября, в Ворошиловском районе Волгограда произошло серьезное ДТП с участием ребенка. Около 19:05 у дома № 28 «Б» на улице Радомской автомобиль «Ниссан Ноут» совершил наезд на юного велосипедиста, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.

По предварительной информации ГИБДД, 10-летний мальчик пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате столкновения он получил травмы. На место происшествия оперативно прибыли медики, которые приняли решение о госпитализации пострадавшего. В настоящее время ребенок находится в больнице под наблюдением врачей.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и точные причины аварии. Водителям и родителям напоминают о необходимости быть предельно внимательными на дорогах и строго соблюдать ПДД.