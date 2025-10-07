В Волгограде иномарка сбила 10-летнего велосипедиста на пешеходном переходе

По предварительной информации ГИБДД, 10-летний мальчик пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате столкновения он получил травмы. На место происшествия оперативно прибыли медики, которые приняли решение о госпитализации пострадавшего. В настоящее время ребенок находится в больнице под наблюдением врачей.