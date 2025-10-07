В Волгограде иномарка сбила 10-летнего велосипедиста на пешеходном переходе

Вечером в понедельник, 6 октября, в Ворошиловском районе Волгограда произошло серьезное ДТП с участием ребенка. Около 19:05 у дома № 28 «Б» на улице Радомской автомобиль «Ниссан Ноут» совершил наезд на юного велосипедиста, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.
По предварительной информации ГИБДД, 10-летний мальчик пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате столкновения он получил травмы. На место происшествия оперативно прибыли медики, которые приняли решение о госпитализации пострадавшего. В настоящее время ребенок находится в больнице под наблюдением врачей.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и точные причины аварии. Водителям и родителям напоминают о необходимости быть предельно внимательными на дорогах и строго соблюдать ПДД.