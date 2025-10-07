В Краснодаре поезд сбил насмерть 20-летнего парня. Все произошло на перегоне «Лорис-Сортировочная» вечером 6 октября.
Молодой человек находился на железнодорожных путях. В этот момент приближался грузовой поезд. В результате состав сбил пешехода. 20-летний житель Башкортостана от полученных травм скончался на месте.
«В настоящее время сотрудниками транспортной полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте.