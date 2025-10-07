Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре поезд сбил насмерть 20-летнего парня

Полицейские выясняют обстоятельства гибели 20-летнего парня под грузовым поездом в Краснодаре.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре поезд сбил насмерть 20-летнего парня. Все произошло на перегоне «Лорис-Сортировочная» вечером 6 октября.

Молодой человек находился на железнодорожных путях. В этот момент приближался грузовой поезд. В результате состав сбил пешехода. 20-летний житель Башкортостана от полученных травм скончался на месте.

«В настоящее время сотрудниками транспортной полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте.