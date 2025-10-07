Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе под Воронежем погиб водитель «Соболя», врезавшийся в дерево

Фургон врезался в дерево на воронежской трассе.

Источник: ГАИ Воронежской области

Водитель «Соболя» погиб вечером 6 октября в Воронежской области. Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в причинах смертельной аварии, которая произошла в Каширском районе.

Около 19.45 на 5-м километре автодороги «М-4 “Дон” — Красный Лог — Запрудское», по предварительным данным дорожной полиции, 66-летний водитель «ГАЗ 2752» вылетел с дороги, после чего машина врезалась в дерево.

Шофер фургона от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда «скорой».

За 6 октября в Воронежской области сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 141 ДТП, в них пострадали восемь человек и двое погибли.