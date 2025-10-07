На трассе под Воронежем погиб водитель «Соболя», врезавшийся в дерево

Водитель «Соболя» погиб вечером 6 октября в Воронежской области. Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в причинах смертельной аварии, которая произошла в Каширском районе.
Около 19.45 на 5-м километре автодороги «М-4 “Дон” — Красный Лог — Запрудское», по предварительным данным дорожной полиции, 66-летний водитель «ГАЗ 2752» вылетел с дороги, после чего машина врезалась в дерево.
Шофер фургона от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда «скорой».
За 6 октября в Воронежской области сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 141 ДТП, в них пострадали восемь человек и двое погибли.