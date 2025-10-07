Задержан житель Подольска, призывавший ВСУ бомбить Москву

«В Подмосковье житель Подольска обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и пропаганде терроризма», — написали в официальном telegram-канале СК РФ. По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данным ФСБ, мужчина 1985 года рождения размещал в проукраинских telegram-каналах материалы, содержащие призывы к нанесению ВСУ ударов по гражданской инфраструктуре Москвы.