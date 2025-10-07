Россиянку вызволили из рабства в Мьянме

Россиянку обманом вывезли в Мьянму из Бангкока.
Россиянка, обманом вывезенная из Таиланда в Мьянму, освобождена и передана российским дипломатам. Как сообщили в посольстве РФ в Бангкоке, 7 октября состоялась передача гражданки России таиландской стороне, после чего она была доставлена в Бангкок для организации возвращения на родину.
«7 октября 2025 года организована передача на таиландскую сторону освобожденной гражданки России с дальнейшим сопровождением в город Бангкок с целью вылета на родину», — рассказали в посольстве РФ в Бангкоке. В посольстве пояснили, что освобождение женщины стало возможным благодаря согласованным действиям российских дипломатов, тайских и бирманских властей.
По данным, поступившим в СМИ от знакомых пострадавшей, россиянка приехала в Таиланд из Читы, откликнувшись на предложение о работе, размещенное в одном из telegram-каналов. Уже в Бангкоке ее обманом вывезли в Мьянму, где вынуждали трудиться по 16 часов в сутки. Женщину заставляли участвовать в мошеннической схеме, суть которой заключалась в выманивании денег у мужчин через онлайн-чаты. Россиянка не могла самостоятельно покинуть место работы и находилась под постоянным контролем организаторов.