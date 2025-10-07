Ричмонд
Появились кадры момента крушения медицинского вертолета в США

Вертолет рухнул на шоссе в Сакраменто.

Источник: Аргументы и факты

В Сети появилось видео момента крушения медицинского вертолета в США. Снявшие падение вертолета очевидцы находились в нескольких метрах от места авиапроисшествия.

По данным телеканала CBS, вертолет упал в Сакраменто в штате Калифорния. Воздушное судно рухнуло на шоссе. Полицейские перекрыли движение на участке, где случилось ЧП.

Известно о трех пострадавших. Они получили тяжелые травмы.

В пожарной службе города рассказали, что вертолет принадлежит компании REACH, которая занимается предоставлением медицинских услуг.

Причины крушения медицинского вертолета устанавливаются.

Ранее сообщалось, что блогер из Китая погиб в прямом эфире при крушении вертолета.