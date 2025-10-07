Появились кадры момента крушения медицинского вертолета в США

В Сети появилось видео момента крушения медицинского вертолета в США. Снявшие падение вертолета очевидцы находились в нескольких метрах от места авиапроисшествия.
По данным телеканала CBS, вертолет упал в Сакраменто в штате Калифорния. Воздушное судно рухнуло на шоссе. Полицейские перекрыли движение на участке, где случилось ЧП.
Известно о трех пострадавших. Они получили тяжелые травмы.
В пожарной службе города рассказали, что вертолет принадлежит компании REACH, которая занимается предоставлением медицинских услуг.
Причины крушения медицинского вертолета устанавливаются.
Ранее сообщалось, что блогер из Китая погиб в прямом эфире при крушении вертолета.