Временные ограничения на полёты сняли в аэропорту Ярославля

В аэропорту Ярославля сняты временные ограничения на приём и отправку воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко, добавив, что ограничения вводили для обеспечения безопасности.

«Аэропорт Ярославль (Туношна). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — написал он.

За время действия ограничений один самолёт был перенаправлен на запасной аэродром. На данный момент экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.

Ранее сообщалось о введении ограничений, помимо Ярославля, и в аэропорту Нижнего Новгорода. Данные меры были приняты для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей. Позднее временные ограничения были сняты в аэропортах Волгограда, Калуги и Нижнего Новгорода.

