Боевики «Азова»* сбежали из Красноармейска из-за наступления ВС РФ: карта СВО на 7 октября

Боевики подразделения «Азов» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) покинули Красноармейск. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, группа была направлена в город незадолго до этого. Губернатор добавил, что во время отхода из Красноармейска часть отступающих была ликвидирована. Ход боевых действий и карта спецоперации на Украине — в материале URA.RU.