Боевики «Азова»* сбежали из Красноармейска из-за наступления ВС РФ: карта СВО на 7 октября

Боевики подразделения «Азов» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) покинули Красноармейск. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, группа была направлена в город незадолго до этого. Губернатор добавил, что во время отхода из Красноармейска часть отступающих была ликвидирована. Ход боевых действий и карта спецоперации на Украине — в материале URA.RU.

В ДНР заявили о бегстве подразделения «Азова»* из Красноармейска.

Запорожский фронт.

На участке Степногорск-Приморское продолжаются позиционные бои. В Степногорске войска России продолжают закрепляться в частном секторе на южных окраинах поселка.

Донецкий фронт.

Южно-донецкое направление.

На южно-донецком направлении ВС РФ производят штурмовые действия юго-восточнее Охотничьего. В Полтавке российские силы пытаются изолировать украинскую сторону, нанося удары по позициям ВСУ с востока и юго-востока.

Красноармейское направление.

На красноармейском направлении войска России занимают новые позиции в городской черте Красноармейска (украинское название — Покровск). Сообщается, что ВСУ выбиты из Шахтерского района на юго-востоке города, ВС РФ продолжают наступление вглубь города. На добропольском участке российские войска отражают контратаки ВСУ и постепенно расширяют плацдарм. По сведениям военных telegram-каналов, силы РФ продвигаются к Шахово с запада, наступают в сторону Кучерова Яра от Нового Шахово.

Краснолиманское направление.

На краснолиманском направлении ВС РФ продвигаются в районе Шандриголово, ведут бои у Новоселовки и Дробышево, в районе Заречного и Колодезей. На северском направлении продолжаются сражения у Ямполя и Дроновки.

Купянское направление.

На купянском направлении штурмовые группы РФ занимают позиции севернее населенного пункта Песчаного. На волчанском участке продолжаются бои на южной окраине города Волчанска и в лесных массивах в районе населенного пункта Синельниково. Минобороны России сообщило об освобождении села Отрадное, расположенного к юго-западу от поселка Мелового на великобурлукском направлении. Сейчас ВС РФ приступили к зачистке населенного пункта.

Помимо этого, между военнослужащими 114-й бригады территориальной обороны Украины и остатками 15-й бригады «Кара-Даг» в Купянске возник конфликт, который привел к взаимным диверсиям. По информации российских силовых структур, это стало причиной возросших потерь в обоих подразделениях.

Сумское направление.

В Сумской области российские силы отражают попытки контратак со стороны ВСУ в районе Кондратовки, Алексеевки и Юнаковки. Об этом пишут военкоры. По данным российских силовых структур, около Алексеевки ВС РФ уничтожили украинскую штурмовую группа, одного солдата взяли в плен.

*Организация «Азов» признана террористической и запрещена на территории РФ.