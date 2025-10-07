В Иркутске задержали иностранца, который путешествовал на грузовом поезде

В Иркутске задержали 25-летнего иностранца, который путешествовал на грузовом поезде. Нарушителя сняли с вагона на станции Иркутск-Сортировочный. Об этом КП-Иркутск сообщили в транспортной полиции.
— Молодой человек рассказал, что таким образом путешествует по России, без денежных средств, — уточнили в пресс-службе ЛО МВД России.
Парня привлекли к административной ответственности по статье «Самовольный проезд в грузовом поезде». За это ему грозит штраф в размере от двух до четырех тысяч рублей. Оказалось, что путешественник несколько раз привлекался к ответственности за подобные проступки.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Ангарске телефонный мошенник похитил у пенсионерок около 500 тысяч рублей.