В Иркутске задержали иностранца, который путешествовал на грузовом поезде

За это 25-летнему парню грозит штраф в размере от двух до четырех тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске задержали 25-летнего иностранца, который путешествовал на грузовом поезде. Нарушителя сняли с вагона на станции Иркутск-Сортировочный. Об этом КП-Иркутск сообщили в транспортной полиции.

— Молодой человек рассказал, что таким образом путешествует по России, без денежных средств, — уточнили в пресс-службе ЛО МВД России.

Парня привлекли к административной ответственности по статье «Самовольный проезд в грузовом поезде». За это ему грозит штраф в размере от двух до четырех тысяч рублей. Оказалось, что путешественник несколько раз привлекался к ответственности за подобные проступки.

