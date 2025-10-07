В Челябинске конфликт в магазине закончился погоней и поножовщиной

Все произошло в Тракторозаводском районе.
Там в полицию поступило сообщение о причинении ножевых ранений местному жителю 1984 года рождения. Инцидент произошел на улице Бажова, потерпевшего экстренно госпитализировали.
Супруга пострадавшего рассказала стражам порядка, что их автомобиль догнали неизвестные и преградили им дальнейший путь своей машиной. Один из злоумышленников нанес ее мужу несколько ударов ножом, после чего скрылся.
Информация о произошедшем и ориентировка на разыскиваемый автомобиль была доведена до всех наружных нарядов города.
Вскоре сотрудники Госавтоинспекции задержали автомобиль и 35-летнего подозреваемого — местного жителя, у которого изъяли нож.
«Дорожному инциденту предшествовала конфликтная ситуация в одном из магазинов с участием потерпевшего и матери нападавшего. Женщина позвонила своему сыну и рассказала о произошедшем», — уточнили в региональном Главке МВД.
Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.