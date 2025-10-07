Ричмонд
В Челябинске конфликт в магазине закончился погоней и поножовщиной

В Челябинске конфликт в магазине закончился погоней и поножовщиной, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло в Тракторозаводском районе.

Там в полицию поступило сообщение о причинении ножевых ранений местному жителю 1984 года рождения. Инцидент произошел на улице Бажова, потерпевшего экстренно госпитализировали.

Супруга пострадавшего рассказала стражам порядка, что их автомобиль догнали неизвестные и преградили им дальнейший путь своей машиной. Один из злоумышленников нанес ее мужу несколько ударов ножом, после чего скрылся.

Информация о произошедшем и ориентировка на разыскиваемый автомобиль была доведена до всех наружных нарядов города.

Вскоре сотрудники Госавтоинспекции задержали автомобиль и 35-летнего подозреваемого — местного жителя, у которого изъяли нож.

«Дорожному инциденту предшествовала конфликтная ситуация в одном из магазинов с участием потерпевшего и матери нападавшего. Женщина позвонила своему сыну и рассказала о произошедшем», — уточнили в региональном Главке МВД.

Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.