Задержали жителя Подмосковья, призывавшего Украину бомбить Россию

Силовики задержали жителя подмосковного Подольска, который призывал Украину бомбить гражданскую инфраструктуру Москвы и уничтожать предприятия оборонно-промышленного комплекса России в Столичном регионе, сообщила ФСБ.
По данным ведомства, задержанный осуществлял призывы в проукраинских каналах в одном из мессенджеров.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или его пропаганде (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Фигурант, как уточнили в Федеральной службе безопасности, признал вину, и его арестовали.
Накануне ФСБ сообщала о предотвращении терактов на еврейских культовых объектах в Красноярском и Ставропольском краях.