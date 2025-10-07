Ричмонд
Задержали жителя Подмосковья, призывавшего Украину бомбить Россию

Злоумышленник выступал за уничтожение предприятий ОПК.

Источник: АиФ Воронеж

Силовики задержали жителя подмосковного Подольска, который призывал Украину бомбить гражданскую инфраструктуру Москвы и уничтожать предприятия оборонно-промышленного комплекса России в Столичном регионе, сообщила ФСБ.

По данным ведомства, задержанный осуществлял призывы в проукраинских каналах в одном из мессенджеров.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или его пропаганде (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Фигурант, как уточнили в Федеральной службе безопасности, признал вину, и его арестовали.

Накануне ФСБ сообщала о предотвращении терактов на еврейских культовых объектах в Красноярском и Ставропольском краях.