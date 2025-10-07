Задержали жителя Подмосковья, призывавшего Украину бомбить Россию

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или его пропаганде (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Фигурант, как уточнили в Федеральной службе безопасности, признал вину, и его арестовали.