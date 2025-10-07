Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Приставил к голове, выстрелил в сторону». В Кобрине мужчина угрожал пневматическим пистолетом школьникам, но они убежали

В Кобрине мужчина приставил к голове школьника пневматику, но тот убежал.

Источник: Комсомольская правда

В Кобрине мужчина приставил к голове школьника пневматику, но тот убежал. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

По информации следствия, вечером 4 октября 2025 года в Кобрине выпивший 22-летний местный житель подошел к двум подросткам в возрасте 14 лет. Школьники демонстрировали друг другу элементы борьбы. Мужчина начал требовать, чтобы несовершеннолетние применили приемы к нему.

«Столкнувшись с отказом, подозреваемый приставил к голове одного из школьников пневматический пистолет. Для подтверждения серьезности намерений он произвел выстрел в сторону, а затем ударил ногой второго подростка, пытаясь спровоцировать конфликт», — привели подробности в ведомстве.

В СК заметили, что школьники не стали поддаваться на провокации и убежали. Про случившееся они рассказали родителям, которые обратились в милицию. Подозреваемый был задержан. В ходе личного обыска милиционеры изъяли пневматический пистолет и пули. В отношении фигуранта было заведено уголовное дело по части 3 статьи 339 Уголовного кодекса — особо злостное хулиганство.

Тем временем под Гомелем отец из пневматического пистолета стрелял по ногам несовершеннолетней дочери: «Без разрешения вышла на улицу».

Ранее МВД сказало, что 16 женщин из разных регионов Беларуси обратились по делу о серийном маньяке.

Кроме того, в Быховском районе женщина умерла на даче, захотев выпить кваса: «Оса ужалила за губу».