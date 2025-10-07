«Приставил к голове, выстрелил в сторону». В Кобрине мужчина угрожал пневматическим пистолетом школьникам, но они убежали

В СК заметили, что школьники не стали поддаваться на провокации и убежали. Про случившееся они рассказали родителям, которые обратились в милицию. Подозреваемый был задержан. В ходе личного обыска милиционеры изъяли пневматический пистолет и пули. В отношении фигуранта было заведено уголовное дело по части 3 статьи 339 Уголовного кодекса — особо злостное хулиганство.