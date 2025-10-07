«Приставил к голове, выстрелил в сторону». В Кобрине мужчина угрожал пневматическим пистолетом школьникам, но они убежали

В Кобрине мужчина приставил к голове школьника пневматику, но тот убежал. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
По информации следствия, вечером 4 октября 2025 года в Кобрине выпивший 22-летний местный житель подошел к двум подросткам в возрасте 14 лет. Школьники демонстрировали друг другу элементы борьбы. Мужчина начал требовать, чтобы несовершеннолетние применили приемы к нему.
«Столкнувшись с отказом, подозреваемый приставил к голове одного из школьников пневматический пистолет. Для подтверждения серьезности намерений он произвел выстрел в сторону, а затем ударил ногой второго подростка, пытаясь спровоцировать конфликт», — привели подробности в ведомстве.
В СК заметили, что школьники не стали поддаваться на провокации и убежали. Про случившееся они рассказали родителям, которые обратились в милицию. Подозреваемый был задержан. В ходе личного обыска милиционеры изъяли пневматический пистолет и пули. В отношении фигуранта было заведено уголовное дело по части 3 статьи 339 Уголовного кодекса — особо злостное хулиганство.
