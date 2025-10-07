В Уфе доставка цветов от поклонника стоила работнице театра 1 млн рублей

Незнакомец попросил назвать код из смс, который нужно будет передать курьеру, чтобы получить подарок. Уфимка сказала комбинацию цифр, после чего ей начали поступать звонки из разных ведомств. Под предлогом отклонения заявки на оформление кредита и перевода денежных средств на «безопасный счет» потерпевшая перевела на счета мошенников около одного миллиона рублей.