Жителя Челябинска осудили за контрабанду радиационного источника

ЧЕЛЯБИНСК, 7 окт — РИА Новости. Суд в Челябинске приговорил к условному сроку и штрафу в размере 100 тысяч рублей гражданина РФ, который пытался транспортной компанией переправить в центральноазиатскую страну радиационный источник, используемый для проверки установок военного назначения, сообщила пресс-служба УФСБ по региону.
В ноябре 2024 года была установлена причастность мужчины к организации в интересах иностранного государства перемещения радиационного источника, используемого для проверки работоспособности и стабильности установок военного назначения. Предмет контрабанды относился к радионуклидным источникам пятой категории радиационной опасности, отмечало УФСБ. После оформления отправки груза в страну Центрально-Азиатского региона через транспортную компанию он был задержан сотрудниками УФСБ. Разрешительные документы на вывоз отсутствовали, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.
«Курчатовским районным судом Челябинска признан виновным гражданин Российской Федерации… Судебной инстанцией лицо… приговорено к лишению свободы условно сроком на 2 года и 2 месяца с испытательным сроком 3 года, а также штрафу в размере 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Он признан виновным по пункту «в» части 2 статьи 226.1, части 1 статьи 220 УК РФ (контрабанда, незаконные хранение, использование, передача ядерных материалов или радиоактивных веществ), отмечается в сообщении.