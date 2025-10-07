Жителя Челябинска осудили за контрабанду радиационного источника

В ноябре 2024 года была установлена причастность мужчины к организации в интересах иностранного государства перемещения радиационного источника, используемого для проверки работоспособности и стабильности установок военного назначения. Предмет контрабанды относился к радионуклидным источникам пятой категории радиационной опасности, отмечало УФСБ. После оформления отправки груза в страну Центрально-Азиатского региона через транспортную компанию он был задержан сотрудниками УФСБ. Разрешительные документы на вывоз отсутствовали, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.