Детский врач Александр Граб скончался из-за инфаркта в Астане

В июне мы попали в реанимацию и благодаря Александру Васильевичу мою малышку вытащили. У нас почти все легкие были поражены. Доктор сам вызывал еще других специалистов, так как у нас еще были сопутствующие диагнозы. С таким пониманием относился к нам. Это огромная потеря для медицины, когда такие грамотные специалисты уходят так рано.