Детский врач Александр Граб скончался из-за инфаркта в Астане

Молодой врач многопрофильной детской больницы — детский анестезиолог и реаниматолог Александр Граб скончался от инфаркта миокарда. Об этом заявила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Источник: Курсив

Инфаркт

«Предварительный диагноз посмертный — инфаркт миокарда. Мои соболезнования семье, родителям. Очень молодой доктор. Это большая потеря для всей системы, не только для отдельно взятой медорганизации. Тем более реаниматолог-анестезиолог, которых у нас не хватает сегодня. Тем более педиатр. Поэтому для нас, и для меня лично, это большая утрата», — заявила Альназарова.

«Светил другим, сгорая сам»

Министр сделала акцент на психоэмоциональной нагрузке, которую сегодня испытывают все медработники, и большей частью специалисты самых сложных участков: реанимация, акушерство и гинекология, перинатальные центры, неонатологи.

Альназарова призвала отдавать должное самоотверженному труду медицинских работников. По ее словам, даже при наличии законодательной защиты и мер социальной поддержки этого все же недостаточно. Она подчеркнула, что общество должно проявлять больше уважения и внимания к людям в белых халатах — тем, кто, как и Александр Граб, посвятил свою жизнь медицине.

Это яркий пример того, как доктор действительно посвятил свою жизнь работе. Светя другим, сгорая сам, он посвятил и отдал свою жизнь медицине. Низкий поклон памяти нашего коллеги.

заключила министр

Спас много жизней

Александр Граб долгое время возглавлял отделение реанимации и интенсивной терапии. Многие родители, чьих детей он спас, выражают соболезнования и скорбят по ушедшему врачу.

В июне мы попали в реанимацию и благодаря Александру Васильевичу мою малышку вытащили. У нас почти все легкие были поражены. Доктор сам вызывал еще других специалистов, так как у нас еще были сопутствующие диагнозы. С таким пониманием относился к нам. Это огромная потеря для медицины, когда такие грамотные специалисты уходят так рано.

рассказала пациентка

«Очень благодарна доктору за спасение моего сыночка Айторешки в 2017 году. 10 дней реанимации, переживания, надежды и радости. Спасибо вам, любимый доктор, за профессионализм и доброе отзывчивое сердце», — написала Эльмира Бешакова.

Другие казахстанцы отмечают, что благодаря доктору узнали о других диагнозах и в то же вовремя смогли спасти своих детей.