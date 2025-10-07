Омский бизнесмен заплатит 150 тысяч работнику за травму на производстве

Судом установлено, что в сентябре 2023 года мужчина, работая на строительном объекте в селе Троицкое Омского района, получил телесные повреждения при разгрузке бетонных свай с помощью крана у индивидуального предпринимателя. Это привело к травматической ампутации пальца на левой руке.