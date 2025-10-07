Омский бизнесмен заплатит 150 тысяч работнику за травму на производстве

Прокуратура Кировского округа Омска участвовала в рассмотрении гражданского дела о взыскании компенсации морального вреда по иску местного жителя, получившего травму на производстве.
Судом установлено, что в сентябре 2023 года мужчина, работая на строительном объекте в селе Троицкое Омского района, получил телесные повреждения при разгрузке бетонных свай с помощью крана у индивидуального предпринимателя. Это привело к травматической ампутации пальца на левой руке.
Прокурор, участвующий в деле, поддержал исковые требования и заключил, что травма была получена при исполнении трудовых обязанностей, и пострадавший имеет право на компенсацию морального вреда.
Суд вынес решение о взыскании с ответчика компенсации морального вреда в размере 150 тысяч рублей в пользу пострадавшего. Решение суда вступило в законную силу.