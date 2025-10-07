Ричмонд
4 человека пострадали в ДТП с фурой и Toyota RAV4 под Воронежем

Большегруз выехал на встречку и столкнулся с кроссовером на воронежской трассе.

Источник: ГАИ Воронежской области

В Поворинском районе Воронежской области сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с четырьмя пострадавшими. Авария произошла ночью 6 октября.

Около 2.40 на 640-м километре автодороги «Р-22 Каспий», по предварительным данным дорожной полиции, 57-летний водитель большегруза «Вольво» с полуприцепом выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota RAV4.

В аварии пострадали 41-летняя автомобилистка и трое пассажиров кроссовера в возрасте 13, 15 и 40 лет, их доставили в больницу с травмами.