4 человека пострадали в ДТП с фурой и Toyota RAV4 под Воронежем

В Поворинском районе Воронежской области сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с четырьмя пострадавшими. Авария произошла ночью 6 октября.
Около 2.40 на 640-м километре автодороги «Р-22 Каспий», по предварительным данным дорожной полиции, 57-летний водитель большегруза «Вольво» с полуприцепом выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota RAV4.
В аварии пострадали 41-летняя автомобилистка и трое пассажиров кроссовера в возрасте 13, 15 и 40 лет, их доставили в больницу с травмами.