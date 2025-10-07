Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После массовой драки подростков в Челябинской области завели уголовное дело

После массовой драки подростков в Челябинской области завели уголовное дело, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В социальных медиа сообщается, что в Миассе школьники устроили массовую драку возле торгово-развлекательного комплекса.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 (хулиганство)», — прокомментировали в Следственном комитете России.

Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение и.о. регионального следственного управления Константину Правосудову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Все произошло вечером 5 октября у ТРК «Слон». На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что собралось несколько десятков молодых людей. Сам момент драки на видео не попал.