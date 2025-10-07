После массовой драки подростков в Челябинской области завели уголовное дело

В социальных медиа сообщается, что в Миассе школьники устроили массовую драку возле торгово-развлекательного комплекса.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 (хулиганство)», — прокомментировали в Следственном комитете России.
Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение и.о. регионального следственного управления Константину Правосудову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
Все произошло вечером 5 октября у ТРК «Слон». На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что собралось несколько десятков молодых людей. Сам момент драки на видео не попал.