Неизвестный открыл стрельбу на улице Станиславского в Новосибирске

В Новосибирске в ночь на 7 октября на улице Станиславского раздались звуки выстрелов. Один из местных жителей выглянул в окно и увидел, что на парковке у дома стоит мужчина и стреляет в воздух. Об этом написал очевидец в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».
— Ночью на улице Станиславского мужчина решил проверить свою меткость и всех перепугал, — поделился автор поста.
КП-Новосибирск обратилась за комментарием в ГУ МВД России по Новосибирской области. В ведомстве ответили, что на данный момент заявления по данному поводу в полицию не поступали.