Неизвестный открыл стрельбу на улице Станиславского в Новосибирске

В Новосибирске в ночь на 7 октября на улице Станиславского раздались звуки выстрелов. Один из местных жителей выглянул в окно и увидел, что на парковке у дома стоит мужчина и стреляет в воздух. Об этом написал очевидец в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».