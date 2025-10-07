Ричмонд
Неизвестный открыл стрельбу на улице Станиславского в Новосибирске

Мужчина произвел несколько выстрелов, чем напугал местных жителей.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске в ночь на 7 октября на улице Станиславского раздались звуки выстрелов. Один из местных жителей выглянул в окно и увидел, что на парковке у дома стоит мужчина и стреляет в воздух. Об этом написал очевидец в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

— Ночью на улице Станиславского мужчина решил проверить свою меткость и всех перепугал, — поделился автор поста.

КП-Новосибирск обратилась за комментарием в ГУ МВД России по Новосибирской области. В ведомстве ответили, что на данный момент заявления по данному поводу в полицию не поступали.