В Аше подросток получил условный срок за гибель человека в ДТП

«В результате ДТП водитель мотоцикла совершил столкновение с передней частью автомобиля, после чего столкнулся со стоящим автобусом ПАЗ. От полученных травм подросток скончался в автомобиле скорой медицинской помощи при транспортировке в больницу», — уточняют в областном ведомстве.