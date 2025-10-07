Ричмонд
В Аше подросток получил условный срок за гибель человека в ДТП

Несовершеннолетний признан виновным в смертельной аварии.

Городской суд Аши вынес приговор 17-летнему жителю Усть-Катава. Юный водитель без прав признан виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб подросток. Об этом сообщает прокуратура Челябинской области.

Напомним, трагедия произошла в Кропачево 5 июля 2025 года в районе улицы Свердлова. Несовершеннолетний за рулём LADA Priora выполнял разворот и столкнулся с двигающим на встречу мотоциклом, которым управлял 17-летний молодой человек.

«В результате ДТП водитель мотоцикла совершил столкновение с передней частью автомобиля, после чего столкнулся со стоящим автобусом ПАЗ. От полученных травм подросток скончался в автомобиле скорой медицинской помощи при транспортировке в больницу», — уточняют в областном ведомстве.

Во время следствия и судебного заседания несовершеннолетний подсудимый признал вину, принёс извинения и возместил семье погибшего моральный ущерб — 200 тысяч рублей. Потерпевшие в ходе судебного следствия просили не назначать подсудимому строгое наказание.

Судом виновному назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года, с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.