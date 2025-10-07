Житель Краснодара осужден за публичные призывы к терроризму

Установлено, что 30 сентября 2022 года Барашкин в одном из мессенджеров разместил комментарий с призывом поджечь здание прокуратуры Санкт-Петербурга. Позже, в марте 2025 года, он вступил в переписку с представителем одной из террористических организаций, в которой сообщил о своем желании стать ее участником. Его действия пресекли сотрудники ФСБ.