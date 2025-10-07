Сепсис после татуировки: в Молодечно умерла 21-летняя девушка

21 летняя жительница Молодечно была в экстренном порядке доставлена в местную больницу ― неотложную медицинскую помощь ей вызвал молодой человек, который заметил недомогание после сделанной в домашних условиях татуировки.
Было установлено, что тату она сделала в области левого предплечья. Спустя несколько дней у нее поднялась высокая температура, а также возникли покраснение и отек в области татуировки.
Для установления причин смерти девушки следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу, которая показала, что она скончалась в результате сепсиса, который привел к полиорганной функциональной недостаточности.
В ГКСЭ напомнили, что татуировка представляет собой повреждение кожи, через которое в организм могут проникать бактерии и вирусы.
Судебные эксперты настоятельно порекомендовали перед нанесением татуировки удостовериться, что мастер соблюдает все санитарные нормы, использует одноразовые инструменты и работает в стерильной обстановке. Кроме этого, там призвали любителей татуировок обращаться за услугой к профессионалам.
В ГКСЭ сообщили, что почти половина жителей Земли имеет хотя бы одну татуировку, число любителей тату продолжает расти.